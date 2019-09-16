Balkanlarda Osmangazi fırtınası esti

Yetiştirdiği sporcularla önemli başarılara imza atan Osmangazi Belediyespor'un genç raketleri Bulgaristan'da düzenlenen 13 Yaş Altı Badminton Şampiyonası'na damga vurdu. Genç badmintoncular, Millî Takım'a 4 madalya kazandırdı.

Bulgaristan'ın Perushtıca şehrinde düzenlenen 13 Yaş Altı Badminton Şampiyonası, heyecan dolu mücadelelere sahne oldu. Kuzey Makedonya, Yunanistan, Romanya gibi ülkelerden toplam 56 sporcunun kürsü mücadelesi verdiği şampiyonada Millî Takım adına ter döken Osmangazi Belediyespor'un başarılı raketleri, şampiyonaya damga vurdu. Ferdî olarak müsabakada boy gösteren Veysel Taşdemir tek erkekler kategorisinde birinci, Emre Mutlu ise üçüncü oldu. Çift erkekler kategorisinde de mücadele eden Osmangazili badmintoncular, rakiplerini tek tek yenerek birincilik başarısı elde etti. Madalya coşkusu yaşayan genç raketler, ülkeyi en iyi şekilde temsil etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da, ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarı gösteren sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.