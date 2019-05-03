BALKANTÜRKSİAD yönetimi Bursa Model Fabrika'yı gezdi

Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD) yönetim kurulu, Bursa Ticaret Sanayi Odası (BTSO) tarafından hayata geçirilen Bursa Model Fabrika'da incelemelerde bulundu.

BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Berat Tunakan ve yönetim kurulu üyeleri, Türkiye ekonomisinin lokomotifi Bursa'yı yeni sanayi devrimine taşıyacak olan projelerden Bursa Model Fabrika'yı ziyaret ederek haftalık olağan yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Fabrikanın çalışma prensibi ve gelecek hedefleri hakkında detaylı bilgiler alan heyet daha sonra üretim alanını gezdi. Tunakan, “Üretim alanında şu ân dünya genelinde çok ciddi bir değişim ve dönüşüm var. Değişime adapte olursak ülke olarak güçlü kalırız. Eğer takipçi olursak geride kalırız. Önce fikirler değişecek. Bu değişimle birlikte hep beraber çağa ayak uydurma ve hatta çağı yönlendirme pozisyonuna geliriz. Fikir olarak hazır olmalıyız. Bu örnek girişim o manada çok önemli. Bize ufuk açacak, yol gösterecek. Buradan Bursa olarak azami derecede faydalanmak lazım, burayı tüm şehre açmak lazım. Bursa Model Fabrika hepimizin. BALKANTÜRKSİAD olarak bu projenin destekçisiyiz” dedi.

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Aytuğ Onur, “Burası ilk fabrika. Bunun devamı olacak. Burası yalın üretimin uygulama ile gösterildiği yer. İş dünyası temsilcilerini buraya getirmeye devam edeceğiz. Burayı hep birlikte geliştireceğiz. Bunu herkese yaymak lâzım” diye konuştu.