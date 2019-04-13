Bursa'nın İnegöl ilçesinde dengesini kaybederek balkondan düşen kadın ağır yaralandı.

Olay Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda bulunan 4 katlı apartmanın ikinci katında meydana geldi. Fatma A., ikamet ettiği evlerinin balkonuna çıkarak hava almak istediği sırada beton zemine düştü. Kadının düştüğünü fark eden komşuları durumu sağlık ekipleri ve polise haber verdi.

Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fatma A'nın tedavisi sürüyor. Yakınları göz yaşlarına hakim olamazken, olayla alakalı tahkikat sürüyor.