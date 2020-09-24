Baltalı cinayete müebbet

Bursa'da fabrika bekçisi Süleyman Kıran'ı (51) evinde baltayla öldürüp 750 lirasını aldığı gerekçesiyle 'tasarlayarak adam öldürme ve yağma' suçlarından tutuklu yargılanan Cevdet U. (51), müebbet ve 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, Şubat 2018'de merkez Nilüfer ilçesi Hasanağa Mahallesi'nde meydana geldi. Fabrikada bekçilik yapan 1 çocuk babası Süleyman Kıran, iş yerine gitmeyince, durumdan şüphelenen mesai arkadaşları evine geldi. Kıran'ın baltayla vurularak öldürülmüş halde cansız bedeniyle karşılan arkadaşları, durumu polise bildirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, inşaat işçisi Cevdet U.'yu gözaltına aldı. Binaya girip çıkarken güvenlik kamerasına yansıyan Cevdet U.'nun ayakkabısında da Kıran'ın kan izine rastlandı. Yapılan incelemede Cevdet U.'nun Kıran'ı öldürdükten sonra cebinden aldığı 750 lira ile olay sırasında kullandığı eldiven toprağa gömülü bulundu. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Cevdet U. tutuklandı.

Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'yağma' suçundan da 15 yıl hapis talebiyle açılan davanın karar duruşması bugün yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanık Cevdet U. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, tarafların avukatları da hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, bütün belgeler birlikte değerlendirildiğinde, sanığın elindeki balta ile maktule vurarak onu öldürdüğünü ve üzerinde bulunan 750 TL'yi alarak olay yerinden ayrıldığını belirterek, bu şekilde 'tasarlayarak adam öldürme', 'bir suçu gizlemek amacıyla öldürme' ile 'gece vakti konutta silahla yağma' suçlarını işlediği yönündeki mütalaasını tekrarladı.

Cevdet U., duruşmada yaptığı savunmada pişman olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, sanık Cevdet U'ya ‘tasarlayarak adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi, ardından cezasında iyi hal indirimine giderek, müebbet hapse çevirdi. Heyet ayrıca sanığa yağma suçundan da 10 yıl hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.