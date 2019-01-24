Baltalı cinayetin sanığı hakim karşısında

Bursa'da kendisinden para isteyen şahsı baltayla öldüren sanık hakim karşısına çıktı.

30 Nisan 2018 tarihinde Hocaköy'de meydana gelen olayda, Seçkin Memiş, Burhan T.'nin evine gidip alacağını istedi. Burhan T. para vermeyi kabul etmeyince iki şahıs arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışma kavgaya dönünce Burhan T, evindeki baltayı alıp Seçkin Memiş'e vurdu. Kafasına aldığı darbe sonucu ağır yaralanan şahıs hastanede hayatını kaybetti.

Kasten adam öldürme suçundan hakkında Ağır Ceza Mahkesinde dava açılan Burhan T'nin yargılanmasına başlandı. Burhan T, "Olaydan önce de gelip benden para istemişti. Kendisine yüz lira verdim. Ardından yine istedi, bir yüz lira daha verdim. Benden sürekli para istiyordu. Olay günü kapımı çaldı, kapıyı açtığımda bana saldırıp boğazıma sarıldı. Kendimi korumak için kapının girişindeki odun kesmek için kullandığım baltayı iki kez savurdum. Ondan sonra yere düştü. Ben öldürmek için vurmadım, kendimi savunmak için vurdum" dedi.

Maktul Seçkin Memiş'in ağabeyi Vedat Memiş ise, sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi. 20 yıla kadar hapis cezası istenen sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.