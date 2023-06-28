Baltalı hırsız ayakkabı çalarken yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iş yerine girip ayakkabı çalan baltalı hırsız, polis ekiplerince yakalandı.

Olay saat 11.30 sıralarında Cuma Mahallesi Kasımefendi Caddesi'nde faaliyet gösteren ve bayram nedeniyle kapalı olan ucuzluk mağazasında meydana geldi. İş yerine kapı camını baltayla kırıp giren şüpheliyi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler ayakkabı çalan Resul D.'yi (30) yakaladı. Üzerinden yaklaşık 30 bin TL çıkan şüpheli gözaltına alındı.