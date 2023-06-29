Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren iş yerine girip ayakkabı çalan baltalı hırsız tutuklandı.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Cuma Mahallesi Kasımefendi Caddesi'nde faaliyet gösteren bayram nedeniyle kapalı olan ucuzluk mağazasında meydana geldi. İş yerine kapı camını baltayla kırıp giren şüpheliyi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler ayakkabı çalan elinde baltalı Resul D.'yi (30) yakaladı. Üzerinden yaklaşık 30 bin TL para çıkan şüpheli gözaltına alındı.

Sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen Resul D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.