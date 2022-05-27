Bandodan unutulmaz ‘film müzikleri' konseri

İki bölümden oluşan konserin birinci bölümünde; Mahmut Gökhan Okumuş şefliğinde ‘Karayip Korsanları', ‘Son Mohikan', ‘Geleceğe Dönüş' ve ‘Hit the Road Jack' gibi parçalardan oluşan film müzikleri seyirci ile buluştu. Bando, ikinci bölümde ise pop orkestrası solisti Aytek Yusuf Kaygısız eşliğinde sahne alarak, izleyicilere oldukça keyifli dakikalar yaşattı. Gecenin sonunda; Bursa Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri Aslıhan Köse ve Faruk Adıyaman, Solist Aytek Yusuf Kaygısız'a verdikleri konser için teşekkürlerini sundu. Bando Şefi Murat Aydın, Konser Şefi Mahmut Gökhan Okumuş'a çiçek takdimi yaptı.