Banka karantinaya alındı, işlemler mobil araçta yapılıyor

Orhangazi'de bir banka personelinin test sonucunun pozitif çıkmasından sonra banka şubesi perşembe ve cuma günü işleme kapatıldı. Karantinaya alınan banka şubesinde işlemler banka önüne getirilen mobil araçtan yürütülecek. Banka, pazartesi günü yeniden hizmet vermeye başlayacak.

Orhangazi ilçesinde bir bankanın şubesinde çalışan personelin korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine banka şubesinde önlemler alındı. Bankanın Orhangazi Şubesi kapatıldı ve banka şubesi içinde temizlik ve dezenfekte işlemleri başlatıldı. İşlemler perşembe ve cuma günü, genel müdürlükten gönderilen mobil araç üzerinden yapılacak. Şube pazartesi gününden itibaren yeniden normal bir şekilde hizmet vermeye başlayacak. Mobil araçtaki işlemler ise genel müdürlükten gönderilen personel tarafından yürütülüyor.