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Banka önündeki kalabalığı polis dağıttı

Bursa’nın İznik ilçesinde, 17 günlük kısıtlama öncesi para çekmek için sabahın ilk saatlerinde bankaya gelenler uzun kuyruklar oluşturdu.

Bursa'nın İznik ilçesinde, 17 günlük kısıtlama öncesi para çekmek için sabahın ilk saatlerinde bankaya gelenler uzun kuyruklar oluşturdu. Oluşan kalabalığı polis ekipleri dağıttı.


Turizmin önde gelen merkezlerinden İznik ilçesinde, korona virüs vakalarının hızla arttı. Ancak vatandaşlar tedbirlere riayet etmedi.


17 günlük kısıtlama öncesi, ellerinde para olmasını isteyen vatandaşlar, bankalara akın etti. Korona vaka sayılarının 300'ün aşağısına düşmediği İznik'te, bankalara akın edenlerin de yaş ortalamasının 50'nin üzerinde olması dikkat çekiyor.


Banka önlerinde oluşan kuyruklara, polis müdahale etti. Anons ve bire bir uyarılarla bankaların önlerindeki kalabalık dağıtıldı.

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