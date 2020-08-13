İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Banyoda düşen adam hayatını kaybetti

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde duş almak için girdiği banyoda düşen adam hastanede hayatını kaybetti.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde duş almak için girdiği banyoda düşen adam hastanede hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Yalıntaş mahallesindeki evinde banyoya giren Mehmet Sıddık Hantırak'ın (65) uzun süre çıkmaması aileyi meraklanırdı. İçeriden ses gelmemesi üzerine kapıyı açan aile fertleri yaşlı adamı baygın halde bularak sağlık ekiplerine haber verdi.


Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan adam Mustafakemalpaşa Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. İlk incelemesinde düştüğü tespit edilen Mehmet Sıddık Hantırak'ın kesin ölüm nedeni yapılan otopsi sonucunda belli olacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.