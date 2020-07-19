Barcelona'dan Bursa'ya pedal çevirdiler

İspanya'nın Barcelona şehrinden Türkiye'ye gelen iki bisiklet gezgini, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin daveti üzerine kentin tarihi ve doğal güzelliklerini görme imkanı buldu.

İspanyol bisiklet gezginleri Alejsandro Alberto Martin Berroza ve Gimenes Fandos Adelaida, ‘warm showers' bisiklet platformu üzerinden tanıştıkları bir Türk internet sitesinin bisiklet editörü Cengiz Yargıç ile İstanbul'da buluşup, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin daveti üzerine şehre geldi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Tanıtma Şube Müdürü Ercüment Yılmaz ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Nurullah Yıldız'la bir araya gelen bisiklet gezginleri, Bursa'ya özel bir rota oluşturdu.

Bursa'nın tarihi ve doğal güzelliklerini içeren rota kapsamında İspanyol bisiklet gezginleri, kent merkezi, Uludağ, Mudanya ve İznik'te pedal çevirerek, bu güzellikleri yerinde görme imkanı buldu. Bisiklet gezginleri, sporseverlerin Bursa'ya gelmeleri yolunda tavsiyelerde bulundu.