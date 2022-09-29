Barış Manço Kültür Merkezi modern komplekse dönüşüyor

Yıldırım Belediyesi, Barış Manço Kültür Merkezi'ni baştan aşağı yenileyerek çok amaçlı bir tesise çeviriyor.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen ile birlikte tesise kazandırılan modern nikâh salonunu ve çalışmalarda sona yaklaşılan Mimar Sinan Kütüphanesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Bin 200 metrekare alanda yapılan Mimar Sinan Kütüphanesi'nin bünyesinde 10 bini aşkın kitap, bilgisayar laboratuvarı, toplantı salonu, 200 kişilik çalışma alanı bulunacak olup ziyaretçilere ücretsiz çay, çorba ve internet hizmeti verilecek. Ayrıca kütüphanenin alt katında ise ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte kitap okuyabileceği çocuk kütüphanesi de Yıldırımlı miniklerin istifadesine sunulacak.

Barış Manço Kültür Merkezi'nin üst katında çalışmaların tüm hızla devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “İlçemizin ikinci kütüphanesini gençlerimizin hizmetine sunmak adına gayretle çalışıyoruz. Bu doğrultuda Barış Manço Kültür Merkezi'mizin üst katındaki nikâh salonumuzu kütüphanemize dâhil edip zemin kata yeni bir nikâh salonu kazandırdık. Nikâh merasimleri, insanların daima en özel hatırlamak isteyecekleri günlerden birisidir. Biz de insanlarımızın bu mutluluklarına katkı sağlamak için Barış Manço Nikâh Salonu'nu yeniden dizayn ettik” dedi.

Mimar Sinan Kütüphanesi'nde çalışmaların yüzde 90'ının tamamlandığını ifade eden Başkan Oktay Yılmaz, “Geleceğimizi emanet ettiğimiz gençlerimiz için çok kıymetli yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphane projesi, bir anda gençlerimizin gözde mekânı haline geldi. Geçen bir buçuk yıllık süre içerisinde;kütüphanemize 15 bin 600 gencimiz üye olurken,kütüphanemizi 18 ayda toplam 320 bin 700 kişi ziyaret etti. Kütüphanemizden şimdiye kadar 24 bin 800 adet kitap gençlerimize ödünç olarak verildi.Daha çok gencimize fiziki imkânlar sağlamak için hızlı adımlar attık ve Mimar Sinan Kütüphane projemizi başlattık. Bu kütüphanemizde de 10 bini aşkın eser, sınırsız internet, bilgisayar laboratuvarı ve kaliteli ikramlar gençlerimizin istifadesine sunulacak. Mimar Sinan Kütüphanesi'ni ekim ayı içerisinde hizmete açacağız” şeklinde konuştu.