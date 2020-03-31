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Bariyerlere ok gibi saplandı

Bursa’da kontrolden çıkan tır yol kenarındaki bariyerlere ok gibi saplandı.

Bursa'da kontrolden çıkan tır yol kenarındaki bariyerlere ok gibi saplandı.


Alınan bilgiye göre, kaza Bursa Ankara kara yolu Mezitler Bölgesi Kınık mevkinde meydan geldi. İnegöl'den Eskişehir istikametinde doğru seyir halinde olan tır sürücüsü yağmur sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan tır, bariyerlere çarptı ardından metrelerce sürüklendi. Kazada facianın eşiğinden dönülürken sürücü kazayı yara almadan atlattı. Kaza sebebiyle araçta maddi hasar meydana geldi.


Tır olay yerine gelen çekici yardımıyla saplandığı yerden kurtarılarak otoparka çekilirken, kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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