Baş ve boyun kanserleri, ölümlerin ise yüzde 4'ünü oluşturuyor

Baş ve boyun kanserleri, tüm vücut kanserlerinin yüzde 9'unu, ölümlerin ise yüzde 4'ünü oluşturuyor. Uzmanlar, bu bölgedeki kanser türlerinde ise en çok gırtlak ve akciğer kanserinin görüldüğüne dikkat çekiyor.

Baş ve boyun kanserlerinin oluşumunda en önemli etkenin sigara olduğuna dikkat çeken Doruk Sağlık Grubu Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Gökhan Aktürk, sigara ile birlikte alkol de kullanılırsa kanser gelişme riskinin önemli oranda artacağına dikkat çekti. Aktürk, "Sigara ve alkolün birlikte kullanımı, yalnız başına sigara veya alkole göre kanser riskini yüzde 75 artırır. Sigara dumanının, 4 binden fazla farmokolojik olarak aktif ve kanser yapıcı bileşik içeren bir karışım var. Poliaromatik hidrokarbonlar, heterosiklik hidrokarbonlar, N-nitrozaminler, aromatik aminler, aldehitler, uçucu karsinojenler, inorganik bileşikler ve radyoaktif elementler dahil 43 adet karsinojenik madde sigara dumanında tanımlanmıştır. Bu maddeler kanser oluşumunda DNA'ya bağlanarak onu hasara uğratırlar ve hücrelerde kontrolsüz çoğalma başlar” diye konuştu.

Op. Dr. Gökhan Aktürk, baş ve boyun bölgesi kanserleri olan hastalarda yapılan araştırmalarda, bu hastaların yüzde 70'lik diliminin, 20 yılın üzerinde sigara kullandığının tespit edildiğini söyledi. Aktürk, "Yine aynı çalışmada hastaların yüzde 10'luk kısmın da 10 yılın üzerinde sigara içtiği ortaya çıkmıştır. Baş boyun bölgesi kanserlerinde belirtiler cilt, dudak, ağız içerisi gibi görünen kısımlarda uzun süre iyileşmeyen yara, burunda tıkanıklık, kanama, yutma güçlüğü, ses kısıklığı, boğaz ağrısı, ağızdan kan gelmesidir. Bunlar kanserin bulunduğu bölgelere göre değişiklik gösterebilir. Baş-boyun bölgesi kanserlerinin tanısı, fizik muayene, endoskopik muayene, CT, MRI ve kesin tanı biyopsi ile konur. Tedavi cerrahi ve cerrahi sonrası gerektiği dönemlerde kemoterapi ve radyoterapidir. Görüldüğü gibi sigara ile kanser arasında pozitif bir ilişki vardır. Sigara, özellikle alkol ile birlikte kullanıldığında kansere yakalanma riskini önemli ölçüde artırmaktadır. Bugün sigara ile alkol kullanma alışkanlığı insanımızın sağlığını sürekli tehdit etmektedir. Sigara, alkol gibi zararlı alışkanlıkların mutlaka bırakılması gerekmektedir” dedi.