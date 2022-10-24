Başarılı öğrenciler arkadaşlarına başarının sırrını anlattı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinden Fen lisesini kazanan öğrenciler mezun oldukları okula gelerek öğrenciler ile buluştu. Fen lisesi öğrencileri ortaokulda okuyan öğrencilere başarının sırrını anlattılar.

Yenişehir Toplu Konut Ortaokulu'ndan mezun olarak Bilecik Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi'ni kazanan 8 öğrenci mezun oldukları okulu ziyaret ederek öğrenciler ile bir araya geldi. Yenişehir Toplu Konut Ortaokulu ziyaretine, Bilecik Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi Müdürü Fadıl Ağdağ, Müdür Yardımcısı Zeynep Büyükyazıcı, Rehber öğretmen Fatma Uz ile Fen lisesinde okuyan 8 öğrenci katıldı.

Ortaokulun toplantı salonunda öğrenciler ile bir araya gelen Fen lisesini kazanan Yenişehirli gençler yaptıkları konuşmada, “Fen Lisesi gibi bir okulu kazanmak isteyen her öğrenci sınava hazırlık yılında zamanının büyük bir çoğunluğunu ders çalışmaya ve konuları anlayıncaya dek soru çözmeye ayıracağının bilinciyle hareket etmelidir. Çalışma esnasında kendisini olumsuz etkileyecek olan uyarıcılardan (telefonda oyun oynamak, bilgisayarla çok ilgilenmek, televizyonla çok ilgilenmek gibi) uzak durmalıdır. LGS hazırlık süreci uzun bir yolculuktur. Bu nedenle aralıksız çalışmak yerine kısa molalar vererek çalışmak en doğrusudur. Aynı zamanda zorlu olan bu süreçte düzenli ve sağlıklı beslenmek, uyku düzenini oturtmak ve enerjik olmak gerekir” diye konuştular.

Program sonunda idareci ve öğretmenler Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Ayaz ve Belediye Başkanı Davut Aydın'ı ziyaret ederek, eğitime verdikleri desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.