Başarılı performansları ödül getirdi

“Vur Yağmala Yeniden” oyununda rol alan Nilüfer Kent Tiyatrosu oyuncusu Barış Ayas ile konuk oyuncu Berfu Öngören'in oyundaki performansları, ödüle değer görüldü. Barış Ayas, Emek ve Başarı Ödülleri'nde “En İyi Erkek Oyuncu” ödülünü alırken, Berfu Öngören de “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünün sahibi oldu.

Bursalı tiyatro tutkunlarını deneyimli kadrosuyla kaliteli oyunlarla buluşturan Nilüfer Kent Tiyatrosu, başarısını aldığı ödüllerle taçlandırıyor. Genel sanat yönetmenliğini Murat Daltaban'ın yaptığı Nilüfer Kent Tiyatrosu, 17 kısa epik oyundan oluşan “Vur Yağmala Yeniden” ile 2021 sezonuna damga vurmuştu. Balat Atatürk Ormanı'ndaki Ormandaki Kulübe sahnesinde izleyici karşısına çıkan oyunda rol alan Nilüfer Kent Tiyatrosu oyuncusu Barış Ayas ile konuk oyuncu Berfu Öngören'in sergilediği performans, ödüle değer görüldü. Yeni Tiyatro Dergisi'nin düzenlediği 9. Uluslararası Emek ve Başarı Ödülleri jürisinin, Anadolu'da sahnelenen oyunlar arasında yaptığı değerlendirme sonucu Barış Ayas ve Berfu Öngören, dram kategorisinde ödüllendirildi. Barış Ayas dram kategorisinde “En İyi Erkek Oyuncu” ödülünü alırken, Berfu Öngören de yine aynı kategoride “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünün sahibi oldu.