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Başarılı sporcu ödüllendirildi

Mudanya Klas Spor Kulübünün başarılı sporcusu Zehra Kandemir, hocası Necati Şimşek ve Babası Ali Kandemir ile birlikte ziyaret ettikleri İlçe Spor Müdürü Ekrem Uğurlu tarafından ödüllendirildi.


24-29 Şubat 2020 tarihleri arasında Kütahya'da gerçekleşen “Okullar Arası Türkiye Kickboks Şampiyonası”nda yıldızlar kategorisi 65 kilo point fighting branşınd, Bursa ve Mudanya'yı temsil eden Hatice İsmail Hakkı Kayan Ortaokulu öğrencisi ve Klas Spor Kulübü sporcusu Zehra Kandemir, antrenörü Necati Şımşek ve babası Ali Kandemir ile birlikte İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ekrem Uğurlu'yu, ziyaret etti. İlçe Spor Müdürü şampiyon sporcuyu ödüllendirerek, “Başarılı sporcularımızın her zaman yanındayız, Zehra kızımızın da başarılarının devamını dilerim” dedi.

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