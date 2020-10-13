Başı boş köpekler dehşet saçtı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde başı boş köpekler 10 koyunu telef etti.

Olay Fatih Mahallesinde Afet Evleri karşısında bulunan bir bahçede meydana geldi. Bekir Kırıcı kendisine ait 12 koyunu bahçesine getirip otlatmaları için bıraktı. Etrafı tel örgüyle kapalı olan bahçeye başı boş köpekler çitlerin altını kazıyarak girdi. Köpekler bahçede bulunan koyunlara saldırdı. Köpeklerin saldırısına uğrayan koyunlar kaçacak yer aradı, ancak koyundan 10 tanesi telef oldu.

Sabah koyunlara bakmaya gelen Bekir Kırıcı gördüğü manzara karşısında şok oldu. Kırıcı koyunların çoğunun telef olduğunu gördü. Bahçede bulunan başı boş köpekler ise Bekir Kırıcı'yı görünce geldikleri yerden kaçarak kayıplara karıştı.

Koyunların sahibi, yetkililere seslenerek, daha evvel de ahırında bulunan çok sayıda koyunun başı boş köpekler tarafından telef edildiğini söyledi. Kırıcı, zararının 12 bin TL olduğunu söyledi. Bekir Kırıcı, bu zararının kimler tarafından ödeneceğini merak ettiğini, köpeklere zarar vermenin suç olduğunu söyledi.

Bir başka vatandaş ise, son zamanlarda başı boş köpeklerin sayılarında çoğalma olduğunu belirterek, artık sokağa çıkmaktan korktuklarını belirterek, yetkililere seslendi.