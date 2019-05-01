Başı boş köpeklerinin saldırısına uğradı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokakta yürüyen çocuğa köpek saldırdı. Ayağından yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Üçevler Mahallesi'nde ikamet eden D.T (10), okula gitmek için evden çıktı. İddiaya göre D.T, yolda yürüdüğü sırada başı boş ekipler tarafından saldırıya uğradı. Köpeklerden kurtulamayan D.T yere düştü. Sokak köpekleri tarafından ayağından ısırılan çocuğun yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Köpeklerden kurtarılan çocuk olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tedavinin ardından D.T. taburcu edildi.