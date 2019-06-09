Başına güneş geçen genç havuzda ölümden döndü

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde havuza giren bir genç başına güneş geçmesi sonucu boğulma tehlikesi geçirdi. Havuzdan çıkarıldığında nabzı atmayan genç, yapılan 45 dakikalık kalp masajıyla hayata geri döndürüldü.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Hasanağa Kızılcıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Kaldığı sitenin havuzuna giren Ercan Engin (30), uzun süre havuzda kalınca başına güneş geçti. Havuzda fenalaşan genç bol miktarda su yutarak boğulma tehlikesi geçirdi. Engin'in havuzda hareketsiz kaldığını gören çevredeki vatandaşlar genç adamı havuzdan çıkararak 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Engin'in nabzının atmadığını fark edince kalp masajı yapmaya başladı. Hemen hastaneye kaldırılan Engin'e ekipler burada da kalp masajı yapmaya devam etti. Engin 45 dakikalık kalp masajına cevap vererek hayata geri döndü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.