Başkan Acar: "Mudanya Üniversitesi öğrenci tercihlerini değiştirecek"

Eğitim Bir Sen Bursa 1 No'lu Şube Başkanı Ramazan Acar, "Tüm lise türleri baz alındığında Bursa Türkiye'nin en başarılı illerinden biridir. Ancak üniversite tercihlerinde öğrencilerin kendi şehirlerinde kalma noktasında Bursa 56'ıncı sırada. Bu anlamda Mudanya Üniversitesi öğrencilerin tercihlerini değiştirecek. Mudanya Üniversitesi geniş vizyonuyla öğrencilerin ihtiyacı olan her şeyi onlara sunacak ve ülkemize önemli katkılar verecek” dedi.

EBS Bursa 1 No'lu Şube Başkanı Ramazan Acar ve şube yönetimi Bursa'nın ilk vakıf üniversitesi olarak kurulan ve aynı zamanda Bursa'nın üçüncü üniversitesi olan Mudanya Üniversitesi'ne ziyaret gerçekleştirdi. Mudanya Üniversitesi'nin Bursa'ya ve Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyen Acar, “Eğitime verilen önemin giderek arttığı çağımızda hayatını eğitime adamış, eğitim alanında birçok başarıya imza atmış olan Mütevelli Heyeti Başkanı Gıyasettin Bingöl, Bursa'nın bir eğitim kenti olması hedefini taçlandıracak Mudanya Üniversitesi'ni kurmuş, ilkokul, ortaokul, lise ve bir çok eğitim kurumundan sonra eğitim serüvenine Bursa'nın ilk vakıf üniversitesini kurma başarısını da dahil etmiştir” dedi.

Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Gıyasettin Bingöl ise, Bursa'nın Mudanya ilçesinde yer alan üniversitenin yüksek standartlarda donanıma sahip, yeşillikler arasında şehrin gürültüsünden izole ancak şehre yakın kampüs ile öğrencilerin ihtiyacı olan her türlü imkanı sunduklarını ifade etti. Mudanya Üniversitesini, geleceğe umutla bakan, kariyerinde sağlam adımlarla yürüyen, topluma katkı sağlayan, hayat boyu eğitim bilincini benimsemiş ve geniş vizyona sahip bir nesil yetiştirme hedefiyle kurduklarını ifade eden Gıyasettin Bingöl, “Üniversitemizin akademik planlaması, öğrencilerin yalnızca seçmiş oldukları alanlarda değil, disiplinler arası bir yaklaşımla, birçok farklı alanda fikir sahibi bireyler olarak mezun edebilme bilinciyle yapılmıştır” şeklinde konuştu.

Bingöl, Türkiye'de eğitim alanında öncü, örnek teşkil edecek bir üniversite olma hedefiyle çıkılan bu yolda Mudanya Üniversitesi ailesine katılan tüm öğrencileri sevgiyle kucakladıklarının altını çizdi. Üniversite yerleşkesini gezdiren ve hedefleri konusunda detaylı açıklamalarda bulunan Mütevelli Heyeti Başkanı Gıyasettin Bingöl, “Bilgiyi uygulayan ve teknolojiye dönüştürmek yoluyla toplumsal fayda sağlayan, dünya standartlarında bir araştırma üniversitesi olmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.