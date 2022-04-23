Başkan Acar: "ÖBA kaynaklı ek ders ücreti mağduriyeti giderilmeli"

Eğitim Bir Sen Bursa 1 Nolu Şube 2022 Nisan Ayı Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'nı Nilüfer Rezene'de gerçekleştirdi. Programa, Şube Yönetimi, İlçe Yönetimleri ile Kadın Komisyonu ve Emekli Komisyonu üyeleri katıldı. İlçe başkanlarının söz aldığı toplantıda eğitim ve sendika gündemine dair önemli konular konuşuldu. Konuşmasında hayat pahalılığına dikkat çeken Eğitim Bir Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar, hayat pahalılığına karşı mücadele vermeleri gerektiğini söyledi. Acar, “Enflasyon gerçeğine ve alım gücünün düşmesine çare üretilmelidir. Eşel-Mobil mobil yöntemi devreye alınmalıdır. Kamu görevlileri ve sabit gelirliler enflasyona ezdirilmemelidir” dedi.

11-15 Nisan ara tatili döneminde, Öğretmenlerin, ÖBA üzerinden uzaktan eğitim gerçekleştirildiğini hatırlatan Başkan Acar, “Öğretmenlerimiz sistemle ilgili teknik sıkıntılar yaşıyor. İzlediği halde sisteme yansımayan, yetersiz internet erişiminden kaynaklanan sorunlar var. Bu gibi nedenlerden dolayı kurumlar, mesleki çalışmalara katılamayan öğretmenlerin ek ders ücretlerini kesmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı, bu sorunun önüne geçmeli, ücret kesintisi yerine sistem yeniden aktif hale gelmeli, mağduriyet giderilmeli, öğretmenlerimizin mesleki çalışmalarını tamamlamasına fırsat verilmelidir” diye konuştu.

Sendika olarak, hak, adalet, huzur, esenlik, refah, paylaşım, sevgi zeminini yükseltmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Acar, tüm olumsuzluklara rağmen, ‘Yeniden Büyük Türkiye' hayaline katkı sunma bilincinde olduklarını söyledi. ‘Yeni Bir Dünya' ve ‘Yeni Bir Türkiye'nin oluşması adına sendika olarak çok çalışmaları gerektiğini belirten Başkan Acar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İyiliği önermenin kötülüğü önlemenin izdüşümü olan, hakkın hatırını her türlü hatırın üzerinde tutan, haysiyetli duruşun, ilkeli sendikacılığın tarihini yazan Eğitimciler Birliği Sendikası'nın Bursa 1 No'lu Şube teşkilatı adına, toplantıya katılım sağlayan Başkan Yardımcılarına, İlçe Başkan ve Yönetim Kurulu Üyelerine, Şube Kadın, Emekli Komisyonu üyelerimize teşekkür ediyorum. Rabbim, birlik-beraberlik ve istikametten ayırmadan adımlarımızı bereketlendirsin, ayaklarımızı ahdimiz ve kardeşliğimiz üzere sabit kılsın, hayırlı işlerimizde yar ve yardımcımız olsun inşallah.”

Program, toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.