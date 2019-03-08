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Başkan Adayı Yılmaz, kandil simidi dağıttı

Yıldırım Belediye Başkan Adayı Oktay Yılmaz ve AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay Regaip Kandili münasebetiyle vatandaşlara cami çıkışı kandil simidi dağıttı.


Kandilin ruhuna uygun, vatandaşlara ikramda bulunmak istediklerini belirten Yılmaz "Manevi duyguların yoğunlaştığı mübarek üç ayların başlangıcı ve müjdeleyicisi olan Regaip Kandili'nin ülkemizde sevgi ve hoşgörü ortamının gelişmesine vesile olmasını, insanlarımızın yaratana daha derin bir şükür imkânı bulacağı bu özel gecede, muhabbetin, sohbetin, kaynaşmanın artmasını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle bu mübarek iklimin ilk gecesi olan Regaip Kandili'nin, başta Yıldırımlılar olmak üzere Tüm İslam alemine ve insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum.'' dedi.

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