Başkan Ağdemir'den çağrı

GTSO Başkanı Paşa Ağdemir, Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası'nın 08 Ekim 2022 Cumartesi günü yapılacak olan seçimlerinde her üyeyi odaya sahip çıkamaya ve oyunu kullanmaya davet etti.

GTSO Başkanı Paşa Ağdemir, "125.yılını geride bırakan GTSO'nun yerli otomobil fabrikasının da bu bölgeye kurulmasından dolayı daha da bir önemli rol oynamaktadır. Serbest bölgesi ve limanları ile Türkiye'nin de önde gelen odaları arasındayız. Çalışmalarımızla çıtamız her geçen gün yükselmektedir. Oda üyesi iş insanlarımız bir çok hizmeti online olarak alabilmekte, sağlanan kolaylıklarla zaman kaybı yaşamadan her türlü işlemleri kısa sürede halledilmektedir" ifadelerini kullandı.

GTSO Başkanı Ağdemir, "Yapılacak olan seçimlerde odamıza kayıtlı bin 210 üyemiz 11 meslek gurubunda oy kullanacak. Geçen dönem 25 olan meclis üyesi sayımız 27'ye çıkmış durumda. Buda odamızın ve yönetimimiz daha çok kesime hitap etmesi noktasında önemli bir gelişmedir. Bizler oda yönetimi olarak her üyemiz ile alakalı çalışmalarımızı yasaların bize verdiği izinler doğrultusunda eksiksiz olarak yapmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar devam ettirdiğimiz çalışmalarımızın devamı için değerli iş insanı üyelerimizin desteğini bekliyoruz. Bu süreçte seçimlerde yarışan ve demokrasinin gereğini yerine getiren tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz" dedi.