Başkan Aktaş: "Anlatacak projesi olmayanlar iftira atıyor"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, stadyum kararı oylanırken Büyükşehir Meclis üyesi olmadığını hatırlatarak, CHP'li aday tarafından kendisine çamur atılmaya çalışıldığını söyledi.

Seçim çalışmaları kapsamında Bursa'yı sokak sokak gezen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hafta sonunu da sivil toplum kuruluşlarına ayırdı. Önce DAĞDER Nilüfer Şubesinin kongresine katılan Başkan Aktaş, Bursa Ardahanlılar Derneğinin kaz gecesine katılarak burada halay çekip, Ardahanlıların geleneksel oyununu oynadı. Bursa Bosna Sancak Derneğinin yardımlaşma gecesine de katılan Aktaş, tüm ziyaretlerde vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Ziyaretleri esnasında Bursa'da yaptıkları çalışmaları ve projelerini anlatan Başkan Aktaş, birileri tarafından gerçeklerin çarpıtılarak, yine algı siyaseti yapılmaya çalışıldığını vurguladı.

CHP'nin büyükşehir adayı tarafından sosyal medyada yapılan bir paylaşımı hatırlatan Başkan Aktaş, “Biz Allah'a şükür yanlışlarımızı ve hatalarımızı kabul edecek kadar erdemliyiz. Sosyal medyada Sayın Bozbey bir paylaşım yapmış. 'Stadyuma mecliste el kaldırırken aklın neredeydi' anlamında. Stadyumun imar planı 2011 yılında onaylandı. Ben o tarihte Büyükşehir Meclis üyesi değildim. Bunu bile bilmiyorsun ve bana iftira atıyorsun. O zaman bütünşehir uygulaması yoktu. 7 tane ilçe Büyükşehire bağlıydı. Ben o meclisin üyesi değildim. Ben o plana parmak kaldıranlardan bir tanesi değilim. Bilmeden etmeden bana çamur atmaya kalkıyorsun" diyerek tepkisini dile getirdi.

Birilerinin Bursa'nın çok mübarek bir şehir olduğunun yeni farkına vardığını kaydeden Başkan Aktaş, "Geçen bir ortamda diyor ki CHP'li rakibim, 'Mevlüt yazarı Abdurrahman Çelebi'nin ismi Bursa'da nerede var.' Hemen uyarıyorlar, ismini 'Süleyman Çelebi' diye düzeltiyor. Ben de soruyorum. Nilüfer'de 20 yıl belediye başkanlığı yaptın. Hangi caddeye, kültür merkezine veya sokağa bir tane padişah ve evliyanın ismini verdin?" dedi.

CHP'li adayların hiçbir proje anlatmadan sadece algı çalışması yaptığını öne süren Aktaş, "Varsa yaptığın proje çık söyle. Söyleyecek projesi yok. Nilüfer'de ana arterleri zaten büyükşehir yaptı. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Özlüce gibi tüm ana arterlerin altyapısını, refüj düzenlemelerini hala Büyükşehir yapıyor. Sitelerle kurulan Nilüfer'de zaten tüm siteler kendi içerisindeki otopark ve çocuk parklarını yaptı. Anlatabileceği proje yok. Tamamen algı belediyeciliği yaptı. AK Parti ise gittiği her yerde yaptığı projeleri anlatıyor. Biz gittiğimiz her yerde yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatıyoruz. Halkımız da bunu çok iyi biliyor” şeklinde konuştu.