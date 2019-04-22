Başkan Aktaş binlerce Bursalı ile bir araya geldi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın seçimlerin ardından düzenlediği teşekkür buluşmasına binlerce vatandaş katıldı.

Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde binlerce Bursalı ile bir araya gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, tebrikleri kabul etti. AK Parti ve MHP İl Başkanları, milletvekilleri, belediye başkanları ve Meclis üyeleriyle sahneye çıkan Aktaş, "Değerli kardeşlerim toplu kabul dedik. Bundan sonra hiç görüşmeyecek değiliz görüşeceğiz. Fakat herkesi bir arada görmek istediğimiz için bu geceyi organize ettik. Katıldığınız için hepinize çok teşekkür ederiz. Bursa uğruna savaşların yapıldığı ve şiirlerin yazıldığı çok özel bir şehir. Bursa hepimiz için çok değerli ve önemli. Kiminiz burada dünyaya geldiniz, kiminiz doğduğunuz yerden buralara göçüp geldiniz. Ama sonuçta hepimiz burada yaşamaktan onurlu ve gururluyuz. Önemli olan birbirimize bu şehirde sahip çıkmamızın önemini belirtmek istiyorum. Ben de Bursa'da sizlere hizmet etmekten oldukça onur duyuyorum. İnşallah yeni dönemde de başkanlarımız, milletvekillerimiz ve teşkilatımızla beraber biz Bursamıza değer katmak ve eksik kalanları tamamlayarak çok güzel işlere imza atmak istiyoruz. Diğer bir yandan koca bir teşekkürü Milliyetçi Harekât Partisi ve AK Parti Bursa İl Başkanı, belediye başkanları, milletvekillerine ve meclis üyelerine etmek istiyorum. Bunun yanında en önemlisi Cumhur İttifakı'nın başarılı olmasını sağlayan tüm dostlara, hanımefendi ve beyefendilere de sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Seçim zamanı kapı kapı dolaştık, o zaman da söyledim. Cumhur İttifakı'nın derdi ve amacı bayrak ve vatan dedim, inşallah bu yurda güzellikler katarak devam edeceğiz. Bursa, zulüm ve esaretlerden kaçanların sığındığı şehirdir. Bunu da çok iyi biliyoruz'' dedi.

"Trafik ve imarla ilgili problemlerimiz var fakat yeşil Bursa'yı gerçekten yaşatmak istiyoruz''

Sözlerine Bursa'nın sorunlarından bahsederek devam eden Aktaş, "Trafik ve imarla ilgili problemlerimiz var fakat yeşil Bursa'yı gerçekten yaşatmak istiyoruz. Bursa'nın tekrar yeşiline kavuşabilmesi için yapacaklarımız var. Bu milletin rahatını ve huzurunu bozanlara karşı hamleler yapmamız gerekiyor. Kaçak yapı yaparak, ruhsatsız yapı yaparak bu şehri güzelleştiremeyiz. Dolayısıyla bu noktadaki önceliklerimizi herkesin bilmesini istiyoruz. Kavşaklar yapacağız, yollar yapacağız ve bununla birlikte rahat ulaşım için belirli hamlelerimiz de var. Çünkü biz Cumhurbaşkanımıza söz verdik. Kimseyi ötekileştirmeden ve şahsi menfaatler gütmeden Bursamızı daha güzel yerlere taşıyacağız. 17 değerli belediye başkanımız var, bunlardan 3 tanesi Cumhuriyet Halk Partisi'nden, 1 tane Milliyetçi Hareket Partisi'nden ve geri kalanlar da AK Parti'den olmak üzere. Fakat şehrimizi yoracak hiçbir projenin altına imzamızı atmayacağız. Tabii başkanların ve milletvekillerinin yanı sıra yüzlerce meclis üyemiz var, onlar da bizimle birlikte çalışacak ve sizlerle olacak. Bütün sorunlarımızı hep birlikte istişare edeceğiz. Bursa'nın sorunlarının Ankara ayağını daha yakından takip edip sıkıntıları hızlıca gidermeye çalışacağız. Çevre komisyonu üyelerimizle beraber Kestel, İnegöl, Mustafa Kemalpaşa'nın köylerini ve diğerlerini ziyaret ettim. Her bir noktayı geziyoruz. Eksik olan ne varsa hızlıca yerine getireceğiz. Yeter ki bayrak, vatan ve millet sorunu olmasın biz herkesle el ele yürümeye hazırız'' diyerek sözlerine son verdi.

Aktaş, konuşmaların sonunda vatandaşların tek tek tebriklerini kabul ederek, onlarla hatıra fotoğrafı çekildi.