Başkan Aktaş: “Bursa otomotiv üssü olacak”

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın yerli, milli ve elektrikli otomobilde otomotiv üssü olacağını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yerli otomobilin fabrikasının Gemlik ilçesinde olacağı ifade edilmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Gebze'deki törene katıldıklarını, müjde sonrasında Gemlik'te farklı bir gün yaşadığını dile getiren Aktaş, ”Duygulanmamak ve gözlerinizin dolmaması elde değil. Bugün tarihi bir gün. Otomotiv ile ünlenmiş Bursa yerli, milli ve elektrikli otomobilde otomotiv üssü olacak. Akımın dalga dalga bütün Türkiye ve dünyaya yayılacağını düşünüyorum. Göreve geldiğimizden beri iddia ettiğimiz bir şey vardı, Bursa sanayileri ünlü ama bundan sonra yüksek teknolojiyi bünyemizde barındırmamız lazım. Bu vesile ile daha dünya şehri olabiliriz. Bu manada farklı yatırımlar, çalışmalar, atılımlar var. Bunlardan birinin meyvesini bugün aldı. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bunu Bursa'nın değil, Türkiye'nin kazanımı olduğunu düşünüyorum. Daha önce yaptığımız otomobil ile yerli uçak engellenmişti. Artık teknoloji üreten Türkiye var. Bursa adına ciddi kazanımlar sağlanacaktır” dedi.

Çavuşoğlu: “Mutluyuz, gururluyuz, onurluyuz”

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, “Yeni bir sürece girilmiş oldu. Konuyu yeni bir otomobil olarak algılamamak lazım. Uzun yıllardır bu uğraşı var. Bu tanıtım sadece otomobilden ibaret değil. Otomobille beraber o prangalarımızı, zincirleri kırdığı, artık geçmişin kötü hatıraları çöpe attığı, yeni bir döneme girildiği tarih olarak görmek gerekiyor. Türkiye'nin teknolojik alt yapısını yüksek ürünlerin üretimine katkı sağlayacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Bugün geldiğimiz nokta önemli bir eşektir. İnşallah 2022 yılından itibaren otomobillerimiz yolları süslemeye devam edecek. Otomobil fabrikasının Bursa'nın Gemlik bölgesindeki haraya kurulacak olması muhteşem haber. Mutluyuz, gururluyuz, onurluyuz. Bursa bütün bileşenleri ile bunu hak etti” diye konuştu.

Esgin: “Heyecan duyduk”

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin ise, “Türkiye için önemli olduğu kadar, Bursa içinde önemli bir gün. Bursa çok yönlü bir şehir. 1962' de ilk organize sanayi bölgesinin Türkiye'de kurulduğu şehir. 15 milyar dolarlık bir ihracatı olan, ekonomi ve istihdam noktasında öne çıkmaktadır. Cumhurbaşkanımızın Bursa tercihi Bursalıları da heyecanlandırdı. 15 milyarlık ihracatın yaklaşık yarısı otomotiv ihracatıdır. Yerli otomobilinde Bursa'da yapılacak olması da bizim için son derece önem arz ediyor. Bursa milletvekili olarak heyecan duyduk. Limanlara yakınlığı anlamında Gemlik üretim anlamında önemli bir seçim oldu. Bundan sonrada büyük yatırımlar bekliyoruz. İlk etapta 5 bin kişi istihdam, akabinde de yan sanayilerle 20 bin kişi istihdam oluşacaktır” açıklamasında bulundu.

Işık: “Gemlik'te büyük bir heyecan var”

AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık ise, “Aracımızın tanıtımı yapıldı, müjde Gemlik'e geldi. Bunun çalışmalarını yapıyorduk. Gemlik'te büyük bir heyecan var. Yakın zamanda inşaat başlayacak. İnşallah 2022'de ilk aracımızı banttan çıkartacağız. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Gemlik sanayi ve limancılık şehri. Bunlar olumlu yönde etkilenecek. Yerli ve milli otomobilin burada yapılmasından dolayı avantajlar olacak. Taşımacılık yönünde ciddi rahatlamalar olacak. Gemlik, bir marka ilçe. Zeytinin ardından yerli otomobilin de başkenti Gemlik oldu” şeklinde konuştu.