Başkan Aktaş çocuklarla ‘Beş Haylaz'ı izledi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yarıyıl tatiline özel olarak düzenlenen ‘getir karneni al tiyatro biletini' etkinliğine katılan çocuklarla birlikte 'Beş Haylaz' oyununu izledi.

Çocukların yarıyıl tatilini bilim sanat ve sporla dolu dolu geçirmeleri için farklı etkinliklere imza atan Büyükşehir Belediyesi'nin ‘getir karneni al tiyatro biletini' organizasyonu öğrencilerden büyük ilgi görüyor. Karnesini getirip tiyatro biletlerini ücretsiz alan öğrenciler, tiyatronun keyfini çıkarırken, Tayyare Kültür Merkezi, Görükle Gençlik Merkezi ve Gemlik'te sahnelenen oyunlar adeta kapalı gişe oynuyor. Yarıyıl tatiline özel olarak planlanan program kapsamında Gemlik'te sahnelenen 'Palavracı' adlı oyun bin, Görükle Gençlik Merkezi'nde sahnelenen Maskbet 100 ve Tayyare Kültür Merkezi'nde sahnelenen Beş Haylaz da 6 gösterimle 2 bin 200 seyirciye ulaştı. ‘Getir karneni al tiyatro biletini' kampanyası böylelikle 3 bin 300 izleyiciye ulaşırken, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Tayyare Kültür Merkezi'ndeki Beş Haylaz oyununu çocuklarla birlikte izledi.

Oyunun sonunda sahneye çıkıp, oyuncuları tebrik eden Aktaş, çocuklarıyla birlikte salonu dolduran annelere de bu ilgilerinden dolayı teşekkür etti. İlk dönemi başarıyla tamamlayan çocukları kutlayan Aktaş, çocuklara seslenerek, “Kötü notları olanlar ise hiç üzülmesin. Çünkü biraz daha çalışarak bunu telafi edebileceğinize inanıyorum. Yarıyıl tatilinde çocuklarını tiyatroyla buluşturan anneleri de tebrik ediyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak, daha iyi bir gelecek için, çocuklarımızın daha donanımlı bireyler olması için her türlü altyapıyı hazırlıyoruz” diye konuştu.

Beş Haylaz

4 yaş ve üzeri çocuk oyunu olan Beş Haylaz'ın konusu, şu şekilde:

“Puglia'da yaşayan çok zeki ama bir o kadar da yaramaz olan Magli, şehri daha önce hiç görmemiştir. Anne ve babası pazarcılık yapan Magli için bir sabah şehre gitme fırsatı doğar. Yola koyulan Magli, yol boyunca birbirinden değişik özellikleri olan beş kişiyle tanışır. Magli ve Beş Haylaz'ın hikayesi böylece başlar.”

Mehmet Ali Açıl'ın yönettiği oyunda, müzik Ali Agah Eroğlu'na, resimler Serhat Aladağ ve Esra Yıldız'a ait. Yönetmen Yardımcılığını Sergen Bölük'ün yaptığı oyunda Sergen Bölük, İlke Özkaya, Hakan Onat Peynirci, Deniz Gürsucu, Suat Onur Çalık, Faruk Oğur, Volkan Yıldız, Yüksel Hakverdi ve İpek Zeylan rol alıyor.