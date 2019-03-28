Başkan Aktaş, ‘Doğa Dostu Belediye Başkanı Taahhütnamesi'ne imza attı

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, TEMA Vakfı'nın iklim dostu, yaşanabilir ve sağlıklı kentler için yerel yönetimlere tavsiye ettiği adımları içeren taahhütnameyi imzaladı.

Başkan Alinur Aktaş'a, ‘taahhütnameye imza atmasının ardından' Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) Bursa İl Temsilcisi Şaban Uyar tarafından eko-siyaset belgesi takdim edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, TEMA Vakfı tarafından kendisine imzalatılan taahhütnamenin her yerel yöneticinin arzu ettiği kararlar ile maddeleri kapsadığını söyledi. Çevreye karşı gösterilen hassasiyet nedeniyle vakıf yetkililerine teşekkür eden Başkan Aktaş, “Yeşille özdeşleşmiş Bursamızda, ‘son 20-30 yıllık süreçte gelişen bazı eksik ve aksaklıkları telafi edebilmek adına' bu maddelerin önemli ve değerli olduğunu düşünüyorum. 1.5 milyon metrekare yeşil alan tanımlarken, şehrin sağlıklı büyümesini söylerken, kentsel dönüşümde dikey yapılanmanın olmaması gerektiğini ifade ederken aslında kastettiğimiz şey yeşili muhafaza etmek ve Bursa'yı yaşanabilir kılmaktı” dedi.

TEMA Vakfı ile bu anlamda aynı hayallere sahip olduklarını belirten Başkan Aktaş, “Bu vesile ile yetkililere teşekkür ediyorum. Yıllardır güzel çalışmalara imza attılar. Aracılık ettiler” diye konuştu.