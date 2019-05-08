Başkan Aktaş: “Katkı koymakta geri durmayacağız”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, başkanlık makamında ağırladığı Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'e ‘hayırlı olsun' dileğinde bulunarak, “Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak sürece katkı verebileceğimiz bir konu olduğunda geri durmayacağımızı özellikle ifade etmek istiyorum” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yerel seçimlerin ardından görevine başlayan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve başkan yardımcıları ile Büyükşehir Belediyesi'ndeki Başkanlık makamında bir araya geldi. Başkan Alinur Aktaş, Erdem'e yeni görevinde başarılar dileyerek, “Yeni sürecin Nilüfer, Bursa ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak sürece katkı verebileceğimiz bir konu olduğunda geri durmayacağımızı özellikle ifade etmek istiyorum” diye konuştu. Başkan Aktaş, Erdem'in daha önceki ‘Belediye Başkan Yardımcılığı' görevinden dolayı belediyecilik tecrübesinin olduğuna da dikkati çekti.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ise beş yıllık görev sürecini huzur içerisinde Bursalılara hizmet ederek geçireceklerini söyleyerek, Başkan Aktaş'a da görevinde başarılar diledi.