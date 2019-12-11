Başkan Aktaş; “Kimsenin şahsi malı değil, havuz Mudanyalıların”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Güzelyalı Yüzme Havuzu ile ilgili olarak Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'ın ‘Mudanyalının hakkını savunurum' şeklindeki açıklamalarla kamuoyunu yanılttığını söyledi. Havuzun kimsenin şahsi malı olmadığını, Mudanyalıların kullanımı için yapıldığını kaydeden Aktaş, karşılıklı iyi niyetle yapılan protokolün açığından istifade eden Türkyılmaz'ı ego tatmini yapmakla suçladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Kasım ayı üçüncü oturumunda bir süredir kamuoyunu meşgul eden Güzelyalı Yüzme Havuzu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'ın, sanki ortada bir hırsızlık bir yanlışlık varmış gibi ‘Mudanyalının hakkını savunurum' anlamındaki açıklamayla kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını dile getiren Başkan Aktaş, sırf bu yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırmak için açıklama yapma gereği duyduğunu kaydetti.

Karşılıklı iyi niyet

Dönemin Mudanya Belediye Başkanı Hasan Aktürk ve Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe arasında 2010 yılında imzalanan Güzelyalı Yüzme Havuzu Projesi ve Uygulama İnşaatı Yapılmasına ilişkin bir protokolün tamamen karşılıklı iyi niyetle hazırlandığını dile getiren Başkan Aktaş, “Protokolün 3'üncü maddesinde ‘yapılacak her türlü imalatla ilgili Büyükşehir Belediyesi herhangi bir bedel talebinde bulunmayacaktır' ifadesi var. Çok iyi niyetli bir şey bu. O günlü karşılıklı iyi niyetle, iki aynı partiden belediye. Eminim ki Gemlik Belediyesi ile Nilüfer Belediyesi veya Mudanya Belediyesi de karşılıklı bir şey yaptığı zaman ‘zaten aynı partiliyiz' diyerek belki birçok şeyleri bu manada es geçebilir. Ne amaçla yapılmış bu havuz? Mudanya'daki özellikle gençler ve çocuklar başta olmak üzere yüzme havuzundan istifade etmek isteyenlere hizmet vermek için” dedi.

Bursalılara şikayet ediyorum

Mudanya Belediyesi'nin 2012 ve 2016 yıllarını kapsayan dönem için ‘bizim yerimizde işgalsiniz' diye Büyükşehir aleyhine 1,5 milyon liralık ecrimisil tahakkuk ettirdiğini kaydeden Başkan Aktaş, “Büyükşehir Belediyesi benim şahsi belediyem değil. Bu parayı da cebimden ödemeyeceğim. Bu milletin parasını ödeyeceğim. Ve bende buradan Bursalılara Hayri Türkyılmaz'ı şikayet ediyorum. Çünkü siz gerçekten hakkınız olmayan bir parayı talep ediyorsunuz. Bu havuz Recep Altepe'nin tekelindeki, özelindeki bir havuz muydu? AK Parti'ye ait bir havuz muydu? Veya bir şahsa istifade edilmesi için verilmiş bir havuz muydu? Hayır Mudanyalılara hizmet etmek için yapıldı. Velhasıl Bursa İdare Mahkemesi'nin kararıyla ecrimisil ihbarının iptaline karar verilmiş. Bu rakamı yüksek bulmuş mahkeme. Daha sonra Mudanya Belediyesi tarafından belediyemiz aleyhine müdahalenin men-i ile tahliye ve ecrimisil tazminatına hükmedilmesi talebiyle dava açılmış. Dosyaya sunulan bilirkişi raporuyla ecrimisil tutarı ilk olarak 1 milyon 56 bin 48 lira hesap edilse de Bizim itirazlarımızla 394 bin 273 TL'ye hüküm verildi. Yapılan yargılama sonucunda Mudanya 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararıyla tahliyeye ve ecrimisil talebinin kısmen kabul kısmen reddiyle 394 bin 273 TL ecrimisil tazminatına hükmedildi.

Mudanya Belediyesi'nin, mahkeme ilanına dayalı olarak Mudanya İcra Müdürlüğü aracıyla Büyükşehir aleyhine icra takibi başlattığını hatırlatan Başkan Aktaş, harçlar ve icra masrafları, tahsil harcı ve icra vekalet ücretiyle birlikte toplam 533 bin 628 lira olan borcu ödeyeceklerini vurguladı.

Ego tatmini yapıyor

Mudanya Belediye Başkanı Türkyılmaz'ın 5 yıldır nelerle uğraştığının herkes tarafından görüldüğüne dikkat çeken Başkan Aktaş, “Havuz yapmışız, üstüne bir bina inşa etmişiz. İşlettiğimiz yıllarda bununla alakalı masraflar etmişiz. Şimdi bu iyilikleri yapmaktan dolayı birileri kanundaki iyi niyetle karşılıklı yapılan protokollerin açığından istifade edip ego tatmini yapıyor. Size 2019'un 11 aylık rakamlarını veriyorum. İşletme gideri 1 milyon 340 bin TL. Personel, elektrik, ısıtma, güvenlik ve benzeri. Yıllık gelir 220 bin TL. Yıllık zarar 1 milyon 120 bin TL. Hizmet verilen kişi sayısı 4 bin 9 kişi, ücretsiz hizmet verilen sayısı 1850 olmak kaydıyla toplam 6750 kişi 11 aylık süre zarfında buradan istifade etmiş. Biz birileri yüzme öğrensin, yüzmesini geliştirsin bu hobisini icra etsin diye bu işleri yapıyoruz. Yıldırım'daki Yıldırım Belediyesi'ne devrettik. İnegöl'de inşaat devam ediyor. Bitince havuzu İnegöl Belediyesi'ne devredeceğiz. Bununla alakalı gelip bana direkt söylesen ben zaten sana havuzu devrederdim. Allah razı olsun senede beni 1 milyondan kurtaracaksın zaten. Lakin siz bu kadar iyi niyetlerle yapılmış bir şeyi, kamuoyuna ‘Mudanyalıların hakkını savunacağız' gibi bir yaklaşımla anlatırsanız bu bana göre tamamen yalan ve yanlış bir beyan olur” diye konuştu.