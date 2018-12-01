Başkan Aktaş liselilerle bir araya geldi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ‘Başarının Anahtarı' adlı programda, Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Aktaş, öğrencilere gelecekleri için hedef koymalarını tavsiye ederken, samimiyet vurgusu yaptı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen ‘Başarının Anahtarı' programında, iş ve siyaset yaşamına dair tecrübelerini öğrencilere aktardı.

Başkan Aktaş, Cansu Demiray'ın moderatörlüğünde gerçekleşen programda, okulun Gazetecilik, TV, Radyo ve Pazarlama gibi bölümlerinde eğitim alan öğrencilerin sorularını cevapladı, gençlere tavsiyeler verdi.

Siyasete girdiği günün 17. yıldönümünde öğrencilerle buluştuğunu belirten Başkan Aktaş, “Hayatta, kişinin işini severek yapması ve mutlu olması önemli Hep istediğim ve sevdiğim işleri yaptım. Gençlerimiz de kendilerine gelecekleri için hedef koysunlar, hayallerine odaklansınlar. Hiçbir şey imkansız değil Samimi olun. İletişim çağındayız ama iletişim problemi yaşıyoruz. Konuşun, sohbet edin, yaşamınızda samimi dostlarınız olsun” diye konuştu.

“Hayalleriniz olsun”

Gençlere yaşamlarına renk katacak hobiler edinmelerini ve spor yapmalarını da öneren Başkan Aktaş, “Hayatta zor zamanlar olacaktır. Ancak sabır, sadakat ve sevgi ile her zorluk aşılır. Bu memleketin akıllı zihinlere ihtiyacı var. Hayalleriniz olsun, heyecanla ve sabırla hedeflerinize yürüyün. Hayat düsturunuz samimiyet olsun. Yaşadığınız şehri de sevin. Bursa çok güzel bir şehir. Önce biz iyi vatandaş olacağız ki şehrimiz de o zaman daha da güzelleşecek” diyerek yaşamda iyi anılabilmenin değerli olduğuna işaret etti. Samimiyetiyle gönülleri fetheden Başkan Aktaş, öğrencilerin de yoğun sevgi seliyle karşılaştı. Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Akif Bingöl de Başkan Aktaş'a teşekkür ederek plaket verdi.