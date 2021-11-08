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Başkan Aktaş, Millet İttifakı başkanlarına isyan etti

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Millet İttifakı belediye başkanları eğer samimiyse, sahte kişilerin sahte hesaptan Başak Demirtaş’a ettiği küfre gösterdikleri hassasiyeti şehit bacısı için de göstersin" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Millet İttifakı belediye başkanları eğer samimiyse, sahte kişilerin sahte hesaptan Başak Demirtaş'a ettiği küfre gösterdikleri hassasiyeti şehit bacısı için de göstersin" dedi.


İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın dün Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'e küfretmesinin ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da sosyal medya üzerinden Millet İttifakı belediye başkanlarına seslendi. Başkan Aktaş sosyal medyada şu cümlelere yer verdi:


"Demek ki neymiş? Adında 'Millet' yazınca millet hassasiyeti olmuyormuş... Her türlü küfre karşıyız. Millet İttifakı belediye başkanları eğer samimiyse, sahte kişilerin sahte hesaptan Başak Demirtaş'a ettiği küfre gösterdikleri hassasiyeti şehit bacısı için de göstersin."

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