Başkan Aktaş milli güreşçilerle buluştu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İstanbul'da yapılacak olan 37. Vehbi Emre Uluslararası Grekoromen Güreş Şampiyonası öncesi hazırlık kampını Bursa'da sürdüren Grekoromen A Milli Takımı'nı ziyaret etti.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hüseyin Uysal, A Milli Takım Antrenörü Salih Bora, Güreş İl Temsilcisi Yusuf Konat ve Büyükşehir Belediyespor Kulübü yöneticilerinin de hazır bulunduğu ziyarette Başkan Aktaş, milli sporcuları Bursa'da ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Türk sporunda en fazla başarının güreş branşında olduğunu söyleyen Aktaş, milli formayı taşımanın ağırlığına da değinerek, “İnanmak, başarmanın yarısıdır. Sizler bunun idrakinde olan insanlarsınız. İnandığınız yolda emin adımlarla ilerleyin başarı zaten gelecektir. Ay-yıldızlı formayı giymek, onunla mindere çıkmak herkese nasip olmaz. Bunun da sorumluluğu var. O formayı temsil etmek kolay iş değil ama sizler sağ olun bizleri onurlandırıyorsunuz. Uluslararası spor müsabakalarında Türkiye'ye en fazla başarı getiren spor dalı güreş. Sizlerin başarılarından dolayı onur duyuyoruz. Bizi her zaman gururlandıran bir spor güreş. İnşallah başarılarınız daim olur” dedi.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ve milli sporcular Başkan Alinur Aktaş'a ziyaretinden dolayı teşekkür ederken, Grekoromen A Milli Takımı adına Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün milli sporcusu Ahmet Uçar'da Başkan Aktaş'a çiçek verdi.