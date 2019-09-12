Başkan Aktaş, şehrin doğusundaki minibüsler için süre verdi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şehrin doğusunda trafiğe olumsuz etki yapan minibüsçülerle ilgili önümüzdeki süreçte çok önemli çalışma yapacaklarını belirterek, "Eğer doğu hattındaki minibüsçüler batı hattındaki meslektaşlarıyla konuşurlarsa işin onlar için ne kadar kazançlı ve gelir kaynağı olacağını daha iyi anlarlar" dedi.

Şehrin doğu hattındaki minibüsçülerin trafik için ciddi sıkıntı oluşturduğunu belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Onlara çağrımızı yaptık. "Gelin görüşelim uzlaşalım"diyoruz. Osmangazi Kent Meydanı'ndaki kavşak düzenlemesini onların talepleri istekleri doğrultusunda revize ediyoruz. Onlar karayollarından hakkı almış olsalar da düzenlemeleri yapmak kaçınılmaz bir gerçk. Kimsenin işini feshetmekten, bozmaktan bahsetmiyoruz. Bizim sistemimiz var. Ona entegre etmek istiyoruz. Kaç kişi bu hatları kullanıyor. Biz sübvanse de yapacağız. Destek olacağız. Bu konuda batı hattında çok iyi entegrasyon sağladığımız esnaf arkadaşlarıyla görüşebilirler" dedi.

Doğu hattındaki minibüsçülerin Karayolları'ndan alınmış hakları olduğunu ancak buna rağmen buradaki trafik sistemini düzene sokmak zorunda olduklarını kaydeden Aktaş, "Arkadaşların katılımını bekliyorum.

Battı hattındaki arkadaşlarla konuşurlarsa işin onlar için ne kadar kazançlı ve gelir kaynağı olacağını dahi iyi anlarlar. Şehri bu manada taşıyorsunuz. Ama şehrin yerel yönetimiyle zam düzenlemesi haricinde hiçbir muhataplığınız yok.

Şehir içi trafik düzenlemesi bize ait. Herkes gereğini yapacak. Bu konuda 2020 yılı içinde çok önemli çalışmalarımız olacak" d iye konuştu.