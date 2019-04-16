Başkan Aktaş'a 5 isim vekâlet edecek

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a, yeni dönemde meclis üyeleri Ahmet Yıldız, Murat Demir, Halide Serpil Şahin ve Süleyman Çelik ile Gülten Kapıcıoğlu vekâlet edecek.

Hafta sonu yapılan ilk meclis toplantısı ile yeni dönemin startını veren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni dönemde yetkilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı'nda yapılan seçimlerle 11 komisyonda görev alacak meclis üyeleri, encümen üyeleri ve birliklerde görev alacak isimler belirlenirken, Başkan Aktaş kendisine vekâlet edecek 5 başkanvekilini de belirledi. Başkan Aktaş, yeni dönemde başkanvekilliği görevini üstlenecek Yıldırımlı Meclis Üyesi Ahmet Yıldız, Yenişehirli Meclis Üyesi ve geçen dönem Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik, İnegöllü Meclis Üyesi ve Encümen Üyesi Halide Serpil Şahin, Osmangazili Meclis Üyesi Murat Demir ve Mimar Gülten Kapıcıoğlu ile bir araya geldi.

Toplantıda yeni dönemin bir değerlendirmesi yapılırken, Başkan Aktaş, yoğun program sebebiyle kendisinin yetişemeyeceği açılış, faaliyet, farklı organizasyonlar ve Bursa'yı ilgilendiren konularda Büyükşehir Belediyesi'ni temsil edecek vekillerine başarılar diledi.