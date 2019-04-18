Başkan Aktaş'a Çin'den davet

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, teknoloji firması Huawei tarafından Mayıs ayında Çin'de düzenlenecek akıllı şehirler zirvesine konuşmacı olarak katılacak.

Başkan Alinur Aktaş, Huawei Türkiye Direktörü LiuHuaihua'yı ağırladı. Merinos'taki Binted başkanlık makamında gerçekleşen görüşmede Başkan Aktaş'a, 14-15 Mayıs tarihleri arasında Shenzhen kentinde gerçekleşecek teknoloji zirvesine konuşmacı olarak katılması yönünde davetiye verildi. Ziyarette, zirveye dünyanın farklı ülkelerinden 400'ü aşkın belediyenin katılacağını ifade eden Huawei Türkiye Direktörü LiuHuaihua, Başkan Aktaş'a ‘akıllı şehircilik alanında yürüttükleri çalışmalara ve çözümlere dâir kısa bir sunum yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, göreve geldikten sonra Büyükşehir Belediyesi Ar-Ge Şube Müdürlüğü bünyesinde akıllı şehircilik birimi oluşturduklarını,Bursa'da başta trafik olmak üzere turizm, sağlık ve çevre problemlerinin çözümüne yönelik projeler geliştirdiklerini söyledi. Akıllı kavşaklarla vatandaşın hayatını kolaylaştırdıklarını, zaman ve yakıt tasarrufu sağladıklarını ifade eden Başkan Aktaş, “En önemli ve öncelikli meselemiz olan ulaşım ve diğer alanlarda entegre akıllı şehir projeleri geliştirmek istiyoruz. İster hava kirliliği gibi konuların asıl kaynağının tespiti ve çözümünde olsun, isterse kentimizde yeterli düzeyde görmediğimiz ve mesafe almak istediğimiz turizm alanında olsun, akıllı şehircilik projelerini uygulamayı düşünüyoruz. Şehrimizde sürdürülebilir ve dirençli alanlar oluşturma hedefimiz var. Kaynakların verimli kullanılması, kayıp kaçaklarının azaltılması, yenilenebilir enerjiden daha fazla faydalanılması için ‘Akıllı Şehir Bursa' diyoruz” ifadelerini kullandı.