Başkan Aktaş'a Cumalıkızık morali

Hafta sonunu Osmanlı Köyü Cumalıkızık'ta geçiren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, fırından ekmek çıkarıp, satış yapan esnafa yardım etti. Vatandaşların yoğun ilgisinden memnun olan Başkan Aktaş, sokak sanatçılarının performansına Çanakkale Türküsü ile eşlik etti, vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirdi.

Bir taraftan Bursa'yı geleceğe taşıyacak projeleri bir bir hayata geçirirken, diğer taraftan da yaklaşan seçimler nedeniyle toplumun tüm kesimleriyle buluşmak için sabahın ilk ışıklarından gecenin karanlığına kadar yoğun bir tempo içinde çalışan Başkan Aktaş, hafta sonunu 700 yıllık Osmanlı Köyü Cumalıkızık'a ayırdı. Havanın da güzel olması nedeniyle vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Cumalıkızık gezisi Başkan Aktaş için büyük moral oldu.

Vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle adeta tüm yorgunluğunu üzerinden atan Başkan Aktaş, köy esnafını da gezip, onlara yardım etti. Girdiği ekmek fırınında fırından kürekle ekmek çıkaran Başkan Aktaş, kestane ve mısır satan esnafın da yanına gelip, vatandaşlara satış yaptı. Aldığı çilekleri vatandaşlara ikram eden Başkan Aktaş, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşları da geri çevirmedi.

Tarihi köyde sokak sanatçılığı yapan Fatih Ersöz'ün performansını da ilgiyle dinleyen Başkan Aktaş, istek üzerine sanatçıya Çanakkale Türküsünde eşlik etti. Vatandaşlar Başkan Aktaş'ı alkış yağmuruna tutarken, Aktaş tarihi köyden moral depolayarak ayrıldı.