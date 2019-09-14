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Başkan Aktaş'a öğrencilerden sürpriz aşure ikramı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, öğrencilerin sosyal medya üzerinden yaptığı daveti kırmadı.

Öğrenciler de kendilerini evlerinde ziyaret eden Başkan Aktaş'a aşure ikram etti.


Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'da üniversite öğrenimini sürdüren Ali İşleyen'in sosyal medyadan yaptığı davet üzerine İşleyen ve arkadaşlarını, evlerinde ziyaret etti. Ziyaret sırasında kendisine aşure ikram edilen Başkan Aktaş, “Bu akşam hem öğrencilik yıllarımıza gittik, hem Muharrem ayının müjdecisi aşurenin tadına baktık, hem de öğrenci kardeşlerimizle sohbet ettik, Bursa'mızı ve ülkemizi konuştuk. Çok mutlu oldum, çok teşekkür ediyorum” dedi.


Başkan Aktaş, yoğun programına rağmen öğrencilerin yanında olduğunu söyleyerek, “Bundan sonra yine kardeşlerimizle bir araya geleceğiz, sohbet edip tecrübelerimizi paylaşacağız. Farklı şehirlerden eğitim almak için Bursa'ya gelen öğrencilerimizin emeğini ve gayretini tebrik ediyorum, Rabbim muvaffak etsin” diye konuştu.

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