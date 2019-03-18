Başkan Aktaş'a şiir sürprizi

Bursa'daki hemşeri dernekleri ve sivil toplum örgütlerini tek tek ziyaret eden Başkan Aktaş, Erzurum 16 Mart Horosanlılar Derneği ziyaretinde şiir sürprizi ile karşılaştı. Horosanlı Fuat Çakır, Başkan Aktaş için yazdığı şiiri okudu, salonda alkış tufanı koptu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, seçim gezileri dolayısıyla Erzurum 16 Mart Horosanlılar Derneği'ni ziyaret etti. Ziyarette hem bugüne kadar yaptıkları çalışmaları hem de yeni dönem için hazırladıkları projeleri anlatan Başkan Aktaş, birlik beraberliğin önemine vurgu yaptı. Vatanın bağımsızlığı, birlik ve beraberlik için Çanakkale'de olduğu gibi Erzurum'da da nice canlar verildiğini hatırlatan Başkan Aktaş, “Ülke olarak 3 tarafımız denizlerle, 4 tarafımız düşmanla çevrili. Ben bir belediye başkanıyım. Ama unutmayın makamlar gelip, geçici. Bu iş bir gün benim için de bitecek, başkaları için de bitecek. Ama birlik ve beraberliğimiz kesinlikle devam etmeli” dedi.

Ziyarette Başkan Aktaş bir de şiir sürprizi yaşadı. Başkan Aktaş için bir şiir kaleme alan Horosanlı Fuat Çakır, şiirini Aktaş'a okudu. Şiirin okunmasının ardından salonda alkış tufanı koptu. Başkan Aktaş, kendisi için şiir yazan Çakır'a teşekkür etti.

Bursa Erzincanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen gecede de âdetâ Aktaş rüzgarı esti. Geceye katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, büyük bir sevgi seli ile karşılaştı. Bütün masaları tek tek gezip, Erzincanlılarla sohbet eden Başkan Aktaş, gece boyu ilgi odağı oldu. Konseri dinlemeyi bir kenara bırakan Erzincanlılar Başkan Aktaş'la hatıra fotoğrafı çektirmek için sıraya girdi. Gördüğü yoğun ilgi karşısında memnun olan Başkan Aktaş, Erzincanlılara teşekkür etti.