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Başkan Aktaş'dan virüs hassasiyeti!

Ülke çapında koronavirüs önlemleri artarken, konuyla ilgili bir hassasiyet de Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden geldi.

Ülke çapında koronavirüs önlemleri artarken, konuyla ilgili bir hassasiyet de Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden geldi.


Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 1 Mayıs 2020 tarihine kadar BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından borcu olsa da tüketicilerin su kesintisi yapılmayacağını açıkladı.


Başkan Alinur Aktaş yaptığı açıklamada "Değerli Bursalılar, Belediye olarak üzerinde hassasiyet gösterdiğimiz hijyen tedbirleri kapsamında, konut aboneliklerinde fatura borcu olan vatandaşlarımıza 1 Mayıs 2020 tarihine kadar BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından su kesintisi işlemi gerçekleştirilmeyecektir." ifadelerini kullandı.

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