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Başkan Aktaş'ın kaleminden ‘ölümsüz kahramanlar'

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 15 Temmuz hain kalkışmasının üçüncü yılında o geceye dair hislerini anlatan şiir yazdı.


Bursa'ya olan sevdasını yerel seçimler öncesi yazdığı "Benim Bursam" şiiriyle mısralara döken Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 15 Temmuz hain kalkışmasının üçüncü yılında da o geceye dair hislerini yazdı. Başkan Aktaş'ın, kendisinin seslendirdiği "ölümsüz kahramanlar" adlı şiir, 15 Temmuz gecesi kaydedilen görüntülerden oluşan 2.50 dakikalık video kliple izleyenleri duygulandırıyor.


Başkan Aktaş'ın "Ölümsüz Kahramanlar" şiiri şu şekilde:


"Bir gecede oldu her şey


Kalleşçe bir tertibin içindeydi vatan


Şükür ki sahipsiz bırakmadı bu toprakları binlerce kahraman


Ah şu gökyüzü dile gelse de anlatsa


Anlatsa merdin hırkasını sırtına geçiren namertleri


Anlatsa vatan uğruna can veren yiğitleri


Minareden yükseldi şehadet nağmeleri


Gece karanlık, gece zifir


Yürekler telaşlı, dillerde zikir,


İki yüz elli bir şehit, Türkiye şahit


Kim yaşananları yok sayabilir


Pusu üstüne pusu, düşman hiç eksilmedi


Şehit üstüne şehit, vatan candan önceydi


Ah şu kara toprak dile gelse de anlatsa


Anlatsa vatana ihanet içindekileri


Anlatsa canını siper eden Safiye'yi, Erol'u, Ömer'i ve daha nicelerini


Gece karanlık, gece zifir


Yüreklerde iman, dillerde zikir,


İki yüz elli bir şehit, al bayrak şahit


Kim bu destanı yok sayabilir


Hainlerin o gece unuttuğu neydi?


Neydi bu milleti muzaffer eden güç? Neydi?


İman dolu göğsüyle zulme dur diyenler


Bir hilâl uğruna batan güneşler


Namerdin kurşununa koşanlar, adımlarını kır at eyledi


Hakk yoluna serilen canlar, Boğaziçi'ni sırat eyledi


Hainin tankına tüfeğine o gün çıplak elle dur diyenler


Tüm dünyaya bu topraklar ilelebet bizim".

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