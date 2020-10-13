Başkan Aktaş'la açık havada kitap buluşması

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, okumayı sevdiği halde kitaba ulaşamayan çocuklara yardım etmek maksadıyla Kitap Kulübü kuran 8'inci sınıf öğrencisi Duru Aktaş ile Merinos Açık Hava Kütüphanesi'nde buluşarak anlamlı projesi ve kitaplar üzerine sohbet etti.

Bursa'da kitap okumayı seven çocukları bir araya getirmek ve okumayı sevdiği halde kitaba ulaşamayan öğrencilere yardım etmek maksadıyla kendi Kitap Kulübü'nü kuran 8'inci sınıf öğrencisi Duru Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a sosyal medya üzerinden ulaşarak, birlikte kitap okumayı teklif etti. Bu anlamlı çağrıya kayıtsız kalmayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Merinos Açık Hava Kütüphanesi'nde kitap kurdu Duru Aktaş ile buluştu. Açık Hava Kütüphanesi'ne gelen vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Aktaş, bir araya geldiği Duru ile de kitaplar ve proje hakkında sohbet etti.

Duru'nun tam bir kitap dostu olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medyadan aldığı çağrıya cevapsız kalmayarak Merinos Açık Hava Kütüphanesi'nde buluştuklarını belirtti. Yürüttüğü proje için kendisine teşekkür eden Başkan Aktaş, “Artık millet kıraathaneleri, millet kütüphaneleri gibi devletimizin imkânları var. Kitaba ulaşmak isteyenler için de gezici kütüphanelerimiz var. Duru'nun bu yaklaşımı çok güzel bir çağrı oldu. Hepimiz kitap dostu olalım. Kitaplarla hemhâl olalım. Kitap okuyan kendini çok daha iyi ifade eder, hayata daha pozitif bakar, daha bilgili olur. Geleceği daha iyi olur. Bütün gençlerimiz ve çocuklarımız, internetin çok kolay ulaşıldığı bir çağda, kısa metrajlı bilgilerden ziyade kitap okuyarak kendilerini yetiştirmeli. Bütün kitap dostlarını ve kitapseverleri, şehrimizdeki farklı kütüphanelerde ve farklı imkânlarda kitaplarla buluşmaya davet ediyorum” dedi.

Duru Aktaş ise, çağrısına duyarsız kalmayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür etti. Aktaş, her ay arkadaşlarıyla toplanarak kurdukları kitap kulübünde bir kitap üzerinde tartıştıklarını anlattı.

Buluşmanın sonunda Başkan Akta, Duru Aktaş'a Cengiz Aytmatov ve Cahit Zarifoğlu'nun kitaplarından hediye etti.