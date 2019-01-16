Başkan Aktaş'la müzede geometri dersi

Mudanya Mütareke İlkokulu öğrencileri, ‘Büyükşehir Belediyesi'nin geliştirdiği proje çerçevesinde' matematik-geometri dersini Bursa Kent Müzesi'nde işledi. Başkan Alinur Aktaş da etkinliğe katılarak, miniklerin öğrenme heyecanına ortak oldu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından ilköğretim öğrencilerinin derslerini müzelerde işlemesini esas alan ‘Drama ile Dersler Müzede' projesi sürüyor. Derslerin drama yöntemiyle işlenmesini ve daha kalıcı hale gelmesini hedefleyen proje çerçevesinde Mudanya Mütareke İlkokulu öğrencileri, matematik-geometri dersini Bursa Kent Müzesi'nde yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın da katıldığı derste renkli görüntüler oluştu.

Başkan Alinur Aktaş, Kültür ve Sanat Daire Başkanlığı Müzeler Şube Müdürlüğü vasıtasıyla ‘Türkiye'de bir ilke imza atarak' çok kapsamlı bir proje geliştirdiklerini söyledi. ‘Drama ile Dersler Müzede' projesinin hedefinin ana sınıfı, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin ders içi kazanımlarını drama yöntemiyle müzede gerçekleştirmesi olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “Öğrenme, düşünme, sorgulama, gözlem ve uygulama süreçlerinin birlikte olduğu,aktif bir şekilde müzelerin kullanılmasını sağlamak istiyoruz. Proje kapsamında öğrencilerimiz, okullarında işledikleri dersi drama yöntemiyle müzede görev yapan eğitmenlerle de yapabiliyor. Bu kapsamda, toplam 21 farklı ders için müzelerle ilişkili 214 ders planı hazırlandı. Proje ile hem eğitim ve öğretim etkilenmiyor hem de okul dışı öğrenme ortamı olarak müzelerin atmosferi değişiyor. Drama yöntemi sayesinde öğrencilerimiz, daha kalıcı bilgileredinebiliyor” dedi.

‘Drama ile Dersler Müzede' projesi,24 Kasım tarihinde başladı ve 2 ayda yaklaşık 1250 kişi bu faaliyetten faydalandı.