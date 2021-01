Başkan Aktaş'tan aşı seferberliğine destek

Türkiye'de covid-19'a karşı aşılama faaliyetlerinin başlatıldığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'da sürecin kolaylaştırılması ve başarıya ulaşması için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi, 2021 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (Merinos AKKM) Yıldırım Beyazıt Salonu'ndaki toplantıyı, Başkan Alinur Aktaş yönetti. Meclis oturumu, ‘TBMM'nin 2021 yılını İstiklal Marşı yılı ilan etmesi nedeniyle' Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı'nın söylenmesiyle açıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye genelinde başlatılan covid-19 aşılama faaliyetlerine gereken her türlü desteği vermeye hazır olduklarını açıkladı. Yurt dışından getirilen aşıların ülke genelinde olduğu gibi Bursa'ya da ulaştığını belirten Başkan Alinur Aktaş, yaşanan tıbbî gelişmeler ışığında pandemi sürecinin ‘eskisine nazaran' daha kolay yönetileceğine inandığını ifade etti. Covid-19 süreci boyunca Bursa'da her aşamada vatandaşın yanında olduklarını, ihtiyaç hisseden tüm kamu kurumlarına gereken her türlü desteği verdiklerini kaydeden Başkan Aktaş, “Pandemi devam ettiği müddetçe desteklerimiz de vatandaşımızla birlikte olacak. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devletimizin ilgili birimlerinin aldığı kararlar var. Bu kararlara uyarak, inşallah en kısa zamanda özlediğimiz günlere dönüş yapacağız” dedi. Alınan tedbirler nedeniyle Bursa'da covid-19 vakalarında önemli oranda düşüş yaşandığını kaydeden Başkan Aktaş, “Bu anlamda sayın bakanımızın da övgülerine mazhar olduk. Gayet iyi gidiyoruz. Taviz vermeden süreci devam ettirmemiz gerekiyor. Aşı uygulamasına dün akşam başlandı. Aşının yaygınlaşması, aldığımız tedbirler ve tıbbî gelişmelerle beraber inşallah süreç daha iyi olacak” diye konuştu.

Başkan Aktaş, konuşmasında, 2021 yılında Bursa'da İstiklal Marşı, Mehmet Akif Ersoy ve Kurtuluş Savaşı dolayısıyla farklı faaliyetler tertip edeceklerini vurguladı. Bu konuda TBMM'de karar alındığını ve 2021'in ‘İstiklal Marşı Yılı' olarak kabul edildiğini belirten Başkan Aktaş, “Türkiye genelinde olacağı gibi Bursa'da da ‘alınan bu karar doğrultusunda' farklı programlara ev sahipliği yapmış olacağız” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Meclisi'nde ‘ayın vatandaşı olarak' Uludağ'ın zirvesinde yıpranan Türk bayrağını yenisiyle değiştiren Mesut Ceylan, Yüksel Esen ve Hüseyin Aktaş seçildi. Başkan Aktaş, cesur dağcılara Türk milletinin bağımsızlığını temsil eden bayrağa gösterdikleri saygı nedeniyle teşekkür ederek, birer plaket takdim etti.