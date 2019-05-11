Başkan Aktaş'tan Bursalı sporcuya moral

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Portekiz'de düzenlenecek Oryantiring Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek olan Bursalı sporcu Mevli Mokan ile hocası Emine Öztürk'ü ağırladı.

Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleşen görüşmede engelli sporcu Mevli Mokan'a başarılar diledi. Yaptığı açıklamada oryantiringin son yıllarda gelişen bir spor dalı olduğunu ifade eden Aktaş, Bursa merkez ile farklı ilçelerde de bu spor dalının icra edildiğini söyledi. Temennilerinin Mevli Mokan'ın Portekiz'de başarı göstermesi ve ay yıldızlı Türk bayrağının daha göndere çekilmesi olduğunu kaydeden Aktaş, “Sportif anlamda kazanılan her başarı ve verilen her mücadele göğsümüzü mutlak surette kabartıyor fakat hem engelli hem Bursalı bir kardeşimizin bunu icra ediyor olması bizim için bir ayrıcalık. İnşallah Mevli kardeşimiz başarı gösterir ve ülkemiz ile şehrimizin ismi uluslararası alanda bir kez daha duyulur” dedi.