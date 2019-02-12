Başkan Aktaş'tan gençlere altın öğütler

Ekmek sektöründe gençlerin istihdamını artırmayı hedefleyen AB destekli ‘Ekmek Sektöründe Gençlerin İstihdam Edilebilirliğinin Artırılması' projesi tamamlandı. Genç fırıncılara tavsiyelerde bulunan Başkan Aktaş, “Ülkenize güvenin, büyük düşünün ve her ne iş yaparsanız yapın, farkındalık oluşturun” dedi.

BESAŞ'ın koordinatörlüğünde, Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), Bursa Tarım İl Müdürlüğü, Gıda ve Fermantasyon Teknolojileri Merkezi ile Estonya ve Romanya'daki araştırma merkezlerinin paydaşlığında yürütülen ve 18 ay süren proje tamamlandı. Fırıncılık sektörüyle ilgili ücretsiz ve yenilikçi eğitim materyalleri hazırlanarak, çalışan gençlerin mesleki bilgi ve becerilerini artırmak hedefiyle yapılan projenin kapanış toplantısı Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkezi Araştırma Enstitüsü Ulusal Gıda Starter Kültür Gen Bankası toplantı salonunda yapıldı.

AB destekli projenin kapanış toplantısına katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, programa katılarak sertifika almaya hak kazanan gençlere, hayata dair öğütler verdi. Türkiye'nin 82 milyon nüfusu ile Avrupa'nın en büyük ikinci nüfusuna ve en büyük altıncı ekonomisine sahip olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “Proje ortaklarımız Estonya ve Romanya temsilcileri de burada. 1,5, - 2 milyonluk ülkeler. Bizim sadece Bursa'nın nüfusu 3 milyon. Bu ülkelerin de Cumhurbaşkanı, Başbakanı var. Şunu söylemek istiyorum. Türkiye güçlü bir ülke. Ülkenize güvenin ve büyük düşünün. Sanki hayat mühendislikten, tıptan veya kamudan ibaret gibi bir algı var. Koca koca üniversiteleri bitirip, belediyelerde taşeron çalışmayı düşünmek doğru bir yaklaşım değil. Hele gıda sektörü çok değerli. İnsanlık var olduğu sürece tüketmek zorunda. Hazır siz bu işin eğitimini aldınız. İster fırıncılık, ister konfeksiyon, ister aşçılık yapın. Ama mutlaka farkındalık oluşturun. Oluşturacağınız farkındalık hem işiniz de hem de hayatınızda size farklı ayrıcalıklar sunacaktır” diye konuştu.

Gıda ve Yem Kontrol Merkezi Araştırma Enstitüsü Müdürü Yıldıray İstanbullu da konuşmasında, 18 ay süren projede yapılan çalışmalar ve elde edilen çıktıları katılımcılarla paylaştı. Proje Koordinatörü BESAŞ'ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Bektaş da gençlere sektörle alakalı eğitim vermek, konuyla ilgili doküman oluşturma hedefiyle başladıkları projenin amacına ulaştığını kaydetti.

Estonya Gıda ve Fermantasyon Teknolojileri Merkezi'nden Sirli Rosenvald ile Romanya Ulusal Gıda Biyokaynakları Ar-Ge Enstitüsü'nden Cristina Stanciu da böyle bir projede yer almaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, Türkiye Ulusal Ajansı Gençlik Hareketlilik Koordinatörlüğü'nden Kemal Başçı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür Yardımcısı Doç.Dr. İlhan Aydın ve Bursa Vali Yardımcısı Abidin Ünsal da sertifika almaya hak kazanan genç fırıncıları tebrik etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından genç fırıncılara sertifikaları verildi.