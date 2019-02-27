Başkan Aktaş'tan ittifak özeti

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 13,5 yıl başkanlık yaptığı İnegöl'de Cumhur İttifakını özetledi. Başkan Aktaş, “Cumhur ittifakı zalimlere bozkurt, mazlumlara Rabia olmaktır” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, seçim gezileri kapsamında 13,5 yıl Belediye Başkanlığı yaptığı İnegöl ilçesinde muhtarlar, hemşeri dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Katılımın yoğun olduğu toplantıya beraberindeki İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman ile birlikte gelen Başkan Aktaş, tek tek bütün masaları gezip, yıllardır birlikte çalıştığı muhtar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle sohbet etti.

“Zalime bozkurt, mazluma Rabia”

Toplantının aynı zamanda İnegöl'ün 116 muhtarına da bir teşekkür niteliği taşıdığını dile getiren Başkan Aktaş, demokrasinin uç beyleri olan muhtarların, ödeneksiz, makinesiz ve ekipsiz olarak mahallelerine hizmet götürmek için büyük fedakarlıklarla çalıştıklarını kaydetti. Yaklaşan yerel seçimleri önemli kılan iki önemli konu olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, “Birincisi bu seçime ittifaklarla gidiyoruz. İkincisi ise bundan sonra önümüzde 4,5 yıl daha seçim yok. Tabiri caizse otobana çıkıp, son sürat yol alacağız. İki farklı ittifak var. Bizim de içinde olduğumuz Cumhur İttifakının geçmişi 2002 yılına dayanıyor. O dönemde de Sayın Devlet Bahçeli, ülkenin geleceği için Başbakan Yardımcısı olmasına rağmen, seçimin yolunu açan isim olmuştu. Yine 2007'de bir 367 krizi garabeti uydurdular. Rahmetli Özal ve Demirel seçilmesine rağmen, Abdullah Gül'ü seçtirmek istemediler. Bir kaos olmasın diye yine Devlet Bahçeli ve MHP bize destek verdi. 2015 7 Haziran seçimlerinde Başbakanlık teklif etmelerine rağmen, Bahçeli ‘ben teröre bulaşmışlarla işbirliği yapmam' deyip, bu teklifi de kabul etmedi. Bu bir duruştur. Ülkenin bekası için alınmış bir karardır. Kısacası Cumhur ittifakı, zalimlere karşı bozkurt, mazlumlara karşı Rabia olmaktır” diye konuştu. Aktaş, Millet ittifakının ise bir takım, hesap kitaplarla kuruluşmuş ve ülkeyi farklı bir sürece sokmanın derdinde olan bir ittifak olduğunun altını çizdi.

250 milyon borç ödedik

İnegöl'de toplu konutlar, mobilya, fuar alanı, dostum projesi, yeni İnegöl gibi birçok projeyi hayata geçirdiklerini hatırlatan Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini devraldıktan sonra da gece gündüz demeden Bursa için çalışmaya devam ettiklerini vurguladı. Şanssız bir süreç yaşadığını da hatırlatan Başkan Aktaş, “Bir taraftan ulaşımdan çevreye kadar her alanda yatırım yaparken, diğer taraftan geçmişe dayalı 250 milyon TL borç ödedik. 1999'da yapılan raylı sistemle ilgili meşhur Gür-iş davası için 130 milyon, stadyum alanındaki kamulaştırmalarla ilgili 60 milyon TL ödedik. Hatta Bursaspor'a yapılan Özlüce Tesisleri için 18 milyon TL ecrimisili de biz ödedik. Buna rağmen mazeret üretmeden hizmet etmeye devam ediyoruz” dedi.