Başkan Aktaş'tan kamyonculara yeni garaj sözü

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Otosansit'te bulunan kamyon garajını ziyaret ederek kamyonculara yeni garaj sözü verdi. Aktaş, kentsel dönüşüm eleştirisiyle ilgili CHP Büyükşehir Adayı Mustafa Bozbey'e yüklenerek, "Niye 2 yıl 2 ay boyunca yüzlerce ruhsat verdiniz. Sırf siyaset üretmek adına "çamur at izi kalsın mantığıyla hareket ediyorsun" dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında kenti sokak sokak gezen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ziyaretler kapsamında Yıldırım ilçesinde bulunan Otosansit kamyon garajını ziyaret ederek, esnafın sıkıntılarını dinleyip, yatırım sözü verdi.

Burada yaptığı ziyarette konuşan Aktaş, “Bizim devraldığımız bir tablo vardı. Onu düzeltmeyle alakalı elimizden geldiği kadar gayret içerisinde olduk. Akıllı kavşak, sinyalizasyon uygulamaları, şerit genişletmeleri, yarım işler, yarım alt yapıları tamamlama, arıtma tesislerinin tamamlanmasıyla alakalı bir süreç geçirdik. İnegöl'deki kamyoncular garajını alıp, taşımış birisiyim. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Bazı fabrikalar kamyonculara iş vermiyordu. Fabrikalarla oturup pazarlık yaptım. Şunu biliyorum ekonomi, esnafın, sanayicinin rahatı ve huzuru önemli. şehirdeki bu dengeleri sağlamak için biz yeri geldi mi usulü çerçevesinde makamımızı, mevkiimizi bu işle alakalı kullanıyoruz. Şehre değer katabilmek adına bunları yapmak lazım. Bursa'daki kamyoncular garajıyla alakalı düzensizlik var gibi uzaktan da duyuyordum. Yer yetmiyor diye talimat verdim. Kamyoncularla istişare edip, yeni bir garaj yapacağız. Bizim insan ve eşya ulaşımını en güzel şekilde halletmemiz lazım ki bu şehri beraberce geliştirelim” dedi.

Bozbey'e yüklendi

Kentsel dönüşümle alakalı kesinlikle yalan ve yanlış bilgi verildiğini ifade eden Aktaş, “Üzerine basa basa söylüyorum. CHP'li belediye başkan adayı diyor ki ‘kentsel dönüşümlerle yanlış yaptınız'. Ben bu hamlenin iyi niyetli bir hamle olduğunu doğru kullanılmadığını düşünüyorum ama kusura bakma o zaman siz niye yürütmeyi durdurma kararı almadınız. 2015 Nisan'dan 2017 Haziran'a kadar 2 yıl 2 ay yüzlerce ruhsat verdiniz, niye verdiniz. Hem de tek başkan yardımcısının 3-4 tane imzasıyla kontrol eden, onaylayan ve denetleyen de hepsi aynı. Eğer ortada bir hata varsa en az hatanın kararını alanlar kadar sen de ortağısın. Şimdi sırf siyaset üretmek adına çamur at izi kalsın mantığıyla hareket edersek doğru bir iş yapmamış oluruz” şeklinde konuştu.